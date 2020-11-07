ترامب: إذا تمّ إحتساب الأصوات "الشرعيّة" فأنا الفائز

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه إذا تم إحتساب ما وصفها بـ"الأصوات الشرعية"، ستكون النتيجة فوزه "بسهولة".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي الخميس: "إذا تم إحتساب الأصوات الشرعية، فأنا سأفوز بسهولة، ولكن إذا تم إحتساب الأصوات غير الشرعية ستسرق منا الانتخابات".

وأشار ترامب إلى وجود "عدد مقلق" من المخالفات، متهما "الفاسدين" بمحاولة سرقة الإنتخابات.

وأوضح أن ممثلي حملته "مُنعوا من التحقق من بطاقات الإقتراع في بعض المناطق، ما يمثل خرقا لنزاهة العملية الانتخابية".

الأناضول