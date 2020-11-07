أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه إذا تم إحتساب ما وصفها بـ"الأصوات الشرعية"، ستكون النتيجة فوزه "بسهولة".
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي الخميس: "إذا تم إحتساب الأصوات الشرعية، فأنا سأفوز بسهولة، ولكن إذا تم إحتساب الأصوات غير الشرعية ستسرق منا الانتخابات".
وأشار ترامب إلى وجود "عدد مقلق" من المخالفات، متهما "الفاسدين" بمحاولة سرقة الإنتخابات.
وأوضح أن ممثلي حملته "مُنعوا من التحقق من بطاقات الإقتراع في بعض المناطق، ما يمثل خرقا لنزاهة العملية الانتخابية".
الأناضول
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إذا تمّ إحتساب الأصوات "الشرعيّة" فأنا الفائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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