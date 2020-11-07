كندا تؤكد ضرورة عدم التدخل في العملية الإنتخابية الأمريكية

صرح رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، أنه من المهم السماح باكتمال العملية الإنتخابية في الولايات المتحدة دون تدخل أجنبي، مشددا على أنه لن يعلق على الإنتخابات الأمريكية حتى تصبح النتيجة "واضحة بما فيه الكفاية".

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا: "نحن دائما نفكر في مخاوف الجهات المعادية التي تتدخل أو تتدخل في العمليات الانتخابية. ولكن حتى الأصدقاء يمكن أن يكون لهم

تأثير على الخطاب العام حول العمليات الداخلية التي تعتبر أساسية للدفاع عن المؤسسات الديمقراطية".

وأضاف "لهذا السبب سنبقى حذرين للغاية بشأن إصدار أي تصريحات فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة حتى تكون النتيجة واضحة بما فيه الكفاية."

وأعرب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الكندي عن إيمانه بالنظام الانتخابي الأمريكي، قائلا: "سنواصل ثقتنا

في المؤسسات الأمريكية التي أدارت عملياتها الانتخابية على مدى عقود عديدة بل قرون بالفعل، لكننا سنستمر في توخي الحذر حتى نضمن أننا نحمي المصالح الكندية والقيم الكندية فيما يتعلق بأقرب تعاملاتنا التجارية مع شريك وأقرب جار".

كان ترودو وزعيم حزب المحافظين المعارض، إيرين أوتول، حريصين على التزام موقف الحياد بشأن السباق الرئاسي الامريكي، لكن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، وزعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيت، قالا بصراحة إنهما يأملان في خسارة الرئيس دونالد ترامب وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.