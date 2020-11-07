75 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

سجل مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو ،اليوم الجمعة، 75 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس في موسكو خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7215 شخصا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة يوم الجمعة مقارنة بأمس الخميس، حيث تم تسجيل 69 وفاة.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بنحو 457 ألف حالة من أصل مليون

و733 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 أكتوبر الماضي أن حملة التطعيم الجماعي ضد الفيروس من المتوقع أن تبدأ أواخر العام الجاري.

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 20 ألفا و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أعلى حصيلة يومية تشهدها روسيا منذ بدء انتشار الوباء.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار

الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع بواقع 1.2% خلال آخر 24 ساعة ليصبح مليونا و733 ألفا و440 حالة إصابة، منها 29887 حالة وفاة و407429 حالة نشطة؛ ما يمثل زيادة بـ3249 حالة نشطة منذ أمس.وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 16955 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و296 ألفا و124 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 63.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا؛ منها 524 ألفا خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال أكثر من 407 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.