سيناتور أمريكي: الشباب صنعوا الفارق في الانتخابات الأمريكية

أكد المرشح الديمقراطي الخاسر، بيرني ساندرز، إن الشباب هم من صنعوا الفارق في الانتخابات الأمريكية.

وجاءت تصريحات السيناتور الأمريكي البارز، بيرني ساندرز، في تغريدة منشورة عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال المرشح الذي خسر ترشيح الحزب الديمقراطي لصالح جو بايدن:

"الشباب من يقود نضال هذا البلد، من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية والعرقية والبيئية".

وتابع ساندرز، قائلا: "لقد أخذ الشباب كل الفارق في هذه الانتخابات، من خلال التصويت بأعداد ضخمة".

وأكمل، بقوله: "نعم، عندما نقف معا يمكننا خلق أمة على أساس العدل، وليس الجشع والتعصب".

وكان السيناتور الأمريكي الشهير دائم الهجوم على ترامب وسياساته، حيث قال إن ترامب: "مستعد لتقويض الديمقراطية الأمريكية من أجل البقاء في السلطة".

وأضاف ساندرز، وهو ديمقراطي من ولاية فيرمونت: "هذه انتخابات بين دونالد ترامب والديمقراطية... وستفوز الديمقراطية حتما".