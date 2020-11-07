شركة مرتبطة بترامب تحرض المواطنين على الاحتجاج

ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن شركة مرتبطة بأشخاص مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت تحث المواطنين على الاحتجاج على نتائج التصويت في ولاية بنسلفانيا.
وحسب تقرير الصحفية، فإن رسائل أرسلت إلى هواتف المواطنين في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، التي تعتبر إحدى الولايات الحاسمة في هذه الانتخابات، وذلكبالتزامن مع ورود معلومات عن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وورد في الرسائل: "تنبيه! ليبراليون متطرفون وديمقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات من ترامب!"، إضافة إلى دعوة للتجمع بالقرب من مراكز فرز الأصوات في وقت معين.
وقالت مصادر مطلعة لـ"واشنطن بوست" إن الرسائلأرسلت من أرقام هواتف تابعة لشركة "Opn Sesame" التي يديرها غاري كوبي، مدير الخدمات الرقمية لحملة ترامب، والتي كانت تتعاون منذ سنوات مع الكثير من الزبائن المرتبطين بالحزب الجمهوري بمن فيهم اللجة الوطنية للحزب.
ويأتي ذلك على خلفية التقارير عن تقدم جو بايدن على دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بفارق ضئيل في الوقت الذي سيتيح فيه كسب أصوات بسلفانيا لبايدن الفوز في انتخابات الرئاسة.
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