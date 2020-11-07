إخلاء محيط مركز للتصويت في فيلاديلفيا بعد إنذار بوجود قنبلة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عمليات إخلاء تجرى حاليا أمام أحد مراكز فرز الأصوات في مدينة فيلاديلفيا، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة، وفقًا لما جاء في خبر عاجل على موقع روسيا اليوم.

وعلق عمدة مدينة فيلادلفيا، جيم كيني، اليوم الجمعة، على الاتهامات بالتلاعب في الانتخابات الرئاسية في بنسلفانيا.. واصفًا بأنها لا أساس

لها من الصحة.

وقال عمدة المدينة في مؤتمر صحفي: "بينما يواصل بعضهم، بمن فيهم الرئيس، نشر مزاعم لا أساس لها عن الاحتيال، وهي اتهامات

لا تدعمها أي أدلة، فإن ما نراه في فيلادلفيا هو ببساطة ديمقراطية خالصة".

وشدد عمدة المدينة على أن فرز الأصوات

سيستمر حتى يتم فرز كل بطاقة اقتراع صحيحة، وأن النتيجة النهائية ستعني "ليس فوز أي مرشح أو حزب بل انتصار الديمقراطية".

وشهد مركز مؤتمرات فيلادلفيا تجمع المتظاهرين، اليوم الجمعة، حيث اجتمع أشخاص يحملون ملصقات كتب عليها "يجب عد كل صوت" تحت أنظار ضباط الشرطة.

خرج الكثير من المواطنين في المدن الأمريكية إلى الشوارع، مشككين بدقة نتيجة السباق الرئاسي المحتدم بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن قبل صدورها.