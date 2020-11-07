تطوان.. توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و52 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيهما جرى توقيفهما على متن سيارة خفيفة بنقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة تطوان، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 2935 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي”، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيهما تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.