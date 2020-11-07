العيون.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في محاولة التهريب الدولي للمخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا السرقة بالعنف، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية أسفرت عن رصد وتوقيف المشتبه فيه على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة بمنطقة صحراوية تابعة للجماعة القروية “الحكونية” على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة العيون، وذلك قبل أن تسفر عملية تفتيش السيارة عن حجز 37 رزمة من المخدرات تزن طنا (01) و21 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يورد البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المشتركة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة مختلف الجرائم العابرة للحدود الوطنية، لاسيما الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.