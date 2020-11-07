شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 18 ألف إصابة جديدة بكورونا و279 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة تسجيل 18862 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 279 حالة وفاة. وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و631181 حالة إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 162015.

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