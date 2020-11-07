ضبط مطبعة نقود مزيفة في ببغداد

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية".

واضاف انه "تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها".