كلميم.. حريق بواحة تاكموت بجماعة تغجيجت يأتي على أعداد كبيرة من النخيل

أتى حريق مهول اندلع مساء اليوم الجمعة، بواحة تاكموت التابعة لجماعة تغجيجت(دائرة بويزكارن) إقليم كلميم، على أعداد كبيرة من النخيل.
وأفاد مصدر من السلطة المحلية، بأن الحريق اندلع في هذه الواحة المعروفة بواحة “بالموري”، حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم، مضيفا أن الجهود متواصلة من طرف الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية للسيطرة على هذا الحريق الذي لم تعرف أسبابه لحد الآن.
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