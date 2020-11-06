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شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل الطوارق تستنكر التدخلات التركية والان مع التفاصيل
الجمعة 6 نوفمبر 2020
ارشيفيه
أعلن أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا، رفضهم لاجتماع رئيس المجلس مولاي قديدي مع الحكومة التركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وذكرت قناة "218" الليبية، اليوم الجمعة، أن أعضاء المجلس قالوا في بيان إن "رئيس المجلس لم يعمل على مشاورتهم ويتعامل بشكل فردي، بعيداً عن أعضاء المجلس".
وأكد أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق، انحيازهم للجيش الوطني، لإعادة الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.
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