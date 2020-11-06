شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجّل 117988 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 صباحًا, 7 نوفمبر 2020 م سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 117,988 إصابة جديدة و1,135 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,581,770 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 234,264 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجّل 117988 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.