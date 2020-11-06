شكرا لقرائتكم خبر عن 2142 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 91328 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان، أمس، أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 48995، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 700 وفاة بعد تسجيل 17 حالة وفاة.

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