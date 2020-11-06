شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمهوري» يسعى لجمع 60 مليون $ لتمويل طعون «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدران مطلعان إن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تسعى لجمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها الرئيس دونالد ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة. ورفعت حملة ترامب دعاوى قضائية في عدة ولايات بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني ويتنافس فيه ترامب مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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