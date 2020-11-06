2020-11-06 | 21:57
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أختتمت قبل قليل منافسات اليوم الثالث لبطولة أندية المنطقة الشمالية للمواي تاي ولفئتي الشباب والمتقدمين والمقامة حاليا برعاية وزير النفط
احسان عبد الجبار على قاعة نادي آشتي في محافظة السليمانية وتختتم غدا السبت.
وأضاف رئيس الاتحاد "كل الشكر والتقدير لوزير النفط أحسان عبد الجبار لرعايته لهذه البطولة ايضا بعد رعايته بطولة اندية المنطقة الجنوبية قبل ايام قليلة ماضية في محافظة البصرة وهذا يحسب للوزير برعاية ودعم الرياضة وبمختلف الألعاب، مشيدا بالوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقدمها معالي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بدعم اللعبة وابطالها ورعايته لبطولة اندية بغداد نهاية الشهر الماضي".
وتابع علك: "أنشطة اتحادنا مستمرة برغم عدم وجود الميزانية الخاصة للأتحادات الرياضية حاليا الا ان من يريد ان يطور اتحاده يعمل المستحيل من اجل انجاح المهمة ولا يقف مكتوف الأيدي بحجة عدم توفر الأموال، منوها الى ان بطولة أندية الفرات الأوسط ستقام في كربلاء بعد الأيام القليلة القادمة".
وختم رئيس الأتحاد حديثه بالقول: "نتمنى من الحكومة العراقية دعم الرياضة لاسيما اصحاب الأنجازات لمواصلة عملهم وانقاذ الرياضة العراقية التي عانت كثيرا في السنوات الماضية، مشيدا بالوقت ذاته بالجهد الكبير الذي تقدمه لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ممثلة برئيسها عباس عليوي ونائبه ديار برواري البطل الدولي السابق بالفنون القتالية وباقي اعضاء اللجنة".
يذكر ان اندية سيروان وآشتي وبروسك وسهل نينوى من "الموصل الحبيبة" الذي يشارك لأول مرة تتنافس بقوة على المراكز المتقدمة في بطولة اندية المنطقة الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر نزالات شرسة في اليوم الثالث لبطولة اندية المنطقة الشمالية بالمواي تاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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