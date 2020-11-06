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الأعلي لقبائل الطوارق يرفض اجتماع رئيس المجلس بالحكومة التركية

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الخليج 0 تبليغ

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أعلن أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا، رفضهم لاجتماع رئيس المجلس مولاي قديدي مع الحكومة التركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
 
وذكرت قناة "218" الليبية، اليوم الجمعة، أن أعضاء المجلس قالوا في بيان إن "رئيس المجلس لم يعمل على مشاورتهم ويتعامل بشكل فردي، بعيداً عن أعضاء المجلس".
 
 وأكد أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق، انحيازهم للجيش الوطني، لإعادة الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.  
الأعلي لقبائل الطوارق يرفض اجتماع رئيس المجلس بالحكومة التركية 
 
أعلن أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا، رفضهم لاجتماع رئيس المجلس مولاي قديدي مع الحكومة التركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
 
وذكرت قناة "218" الليبية، اليوم الجمعة، أن أعضاء المجلس قالوا في بيان إن "رئيس المجلس لم يعمل على مشاورتهم ويتعامل بشكل فردي، بعيداً عن أعضاء المجلس".
 
 وأكد أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق، انحيازهم للجيش الوطني، لإعادة الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.  

الأعلي لقبائل الطوارق يرفض اجتماع رئيس المجلس بالحكومة التركية 

أعلن أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا، رفضهم لاجتماع رئيس المجلس مولاي قديدي مع الحكومة التركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وذكرت قناة "218" الليبية، اليوم الجمعة، أن أعضاء المجلس قالوا في بيان إن "رئيس المجلس لم يعمل على مشاورتهم ويتعامل بشكل فردي، بعيداً عن أعضاء المجلس".

 وأكد أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق، انحيازهم للجيش الوطني، لإعادة الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.  

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MO Nasa

MO Nasa

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