شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر التحالف المشبوه بين الإخوان وأمريكا على لسان المعزول مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسى يعترف بتحالف الإخوان مع أمريكا، ويؤكد أن الاتفاقيات الدولية بصفة عامة لا تغيرها الأحزاب إنما الشعوب ونظام الحكم الإخواني موافق وحريص علي استمرار هذه الاتفاقيات، مضيفًا:"حينما تأتي المسألة عند إسرائيل نقول إنها اتفاقية مستمرة".

وخلال الفيديو تطرق مرسى للقائه مع وليام بيريز نائب وزير الخارجية الأمريكي في عهد إدارة أوباما، حول التعاون بين الإدارة الأمريكية والإخوان، حيث تحدث مرسى، قائلًا: "كانت رسالة ويليام بيريز تؤكد أهمية مصر بالنسبة لهم، وتحدث عن مشاكل مصر المعقدة اقتصاديًا، وقال عاوزين نساعد ونحن نفهم ذلك وحصلنا على تطمينات وضمانات للبيت الأبيض من الإخوان حول اتفاقية السلامة مع إسرائيل".

وواصل:" قلت له لسنا مستعدين أوى إن إسرائيل تشترى وتستخدم أوى الولايات المتحدة، فأمريكا دولة قوية وقادرة وإذا أرادت أن تفعل شيئا ستفلعه، فقال لا أنا مش موافق على الحكاية دى".

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وتابع مرسى: "ويليام قال لى سعيد بأن الإدارة الأمريكية أعلنت نتائج الانتخابات لأنهم كانوا قبل ذلك تحدثوا مع حماس، أعلنوا عدم موافقتهم وأدرجوها على قائمة الإرهاب.. وقال أنا سعيد إن الإدارة الأمريكية كانت عاقلة واعترفت بنتيجة الانتخابات".

كما أشار إلى أن ويليام بيريز تحدث بأن أوباما حصل على مليار دولار من الديون، ولكن بشرط أن تستخدم في إطار التدريب ومجموعة الوظائف وغيرها ولن يتركها للحكومة المصرية كذلك، وقال ساعدونا عشان نعرف نساعدكم، واستفيدوا من تجربة تركيا مع البنك الدولى، وويليام بيريز قال إن سياساتنا كانت خطأ في تقدير الشعوب العربية وشعوب المنطقة"، كما أشار إلى أن ويليام تحدث قائلًا: "أنا عاوز أقول إن الإطار كله يحمل حرص ودقة فى الموقف ونوع من أنواع الأريحية النفسية لقبول وجود الإخوان وفوزهم في الانتخابات، لأنهم ليسو دعاة حرب، وهم يتاجرون بذلك للوصول لسياق معقول بالنسبة لحكومة مستقبلية يقودها الإخوان، واضح أنهم يريدون أن يتعاملوا مع الإخوان فى الحكم ولكن هناك تفاصيل كثيرة".

وأضاف مرسى مؤكدًا: "قبل كل مقابلة ننسق مع المكتب، وكان هناك قرارات بنص واضح، ونتحدث في إطار القرار ومصر دولة كبيرة ولها علاقات عالمية، واتفاقيات دولية بصفة عامة لا تغيرها الأحزاب إنما الشعوب ونحن موافقين وحريصين عل استمرار هذه الاتفاقيات، ولما تأتي المسألة عند إسرائيل نقول إنها اتفاقية مستمرة".