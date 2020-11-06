شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم طارق رمضان حفيد حسن البنا 3 آلاف يورو لكشفه اسم سيدة تتهمه بالاغتصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرمت محمة فرنسية، الداعية السويسرى طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، 3000 يورو بعدما كشف هوية إحدى النساء اللواتى اتهمته بالاغتصاب، حسبما ذكر موقع "lefigaro". وحكمت محكمة جنايات باريس على الداعية السويسرى طارق رمضان، اليوم الجمعة، بغرامة قدرها 3000 يورو، بما فى ذلك 2000 حُكم مع وقف التنفيذ، لأنه كشف في كتاب له هوية إحدى النساء التى اتهمته بالاغتصاب.

وتقدم حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، بشكوى ضد أحد متهميه التى اطلق عليها الإعلام الفرنسي اسم "كريستيلن" بكونها تظهر ادلة كاذبة وذكر ان التهمة "تتلاعب بالأدلة"، فى واقعة تكشف كذبه، حيث أن رمضان كان وقد اعترف من قبل بإنه قام بإغوائها جنسيا فى أحد فنادق مدينة ليون الفرنسية.

Advertisements



خبر عن طارق رمضان حفيد البنا

وورد فى كتاب طارق رمضان" واجب الحقيقة"، الصادر في سبتمبر 2019، الاسم الحقيقي لـ"كريستيل" إحدى النساء اللواتى اتهمته بالاغتصاب، كما ذكر اسمها أيضا خلال مقابلة تليفزيونية. وقال محامى" كريستيل"، مى إيريك مورين،:" أبلغت المحكمة السيد رمضان أنه لا يمكنه الإفلات من القوانين دون عقاب".

يذكر أن كريستيل، وهى "الضحية الثانية التي تتهمه باغتصابها" بعد هند عيارى، تقدمت بشكوى ضده في أكتوبر الماضي 2017، وجرت أول مواجهة بينهما في الأول من فبراير 2018.

وقالت في جلسات سابقة، إنها تستطيع تمييز علامة في منطقة حساسة فى جسده، ما يؤكد وجود علاقة بينهما، إلا أن رمضان رد مدافعا عن نفسه، مدعيا أن كريستيل قد تكون سمعت عن تلك العلامة من غيرها.