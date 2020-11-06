شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لسيناتور أمريكى يُحذر من سيطرة الإسلاميين على الحكم فى دول الربيع العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقطع فيديو قديم للسيناتور مارك كيرك، عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية إلينوى، يعود إلى 13 ديسمبر 2011، يكشف هذا المقطع شكل العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية والولايات المتحدة الأمريكية، وكيف كانت الولايات المتحدة تتعامل مع تلك الجماعة.

وأوضح السيناتور مارك كيرك: "كما علمتنا غزة فى عام 2006 فإن الانتخابات الحرة وحدها لا تصنع الديمقراطية، وهناك أوقات عندما يعطى فيها الناس فرصة انتخاب قادة بعض الأحزاب لمرة واحدة تمنحهم الديكتاتورية".

وتابع أنه إثر أحداث الربيع العربى فإن التفات أمريكا بعيدا عن هذه المنطقة يشكل خطر على الولايات المتحدة، محذرا من سيطرة الجماعات الإسلامية على مقاليد الحكم.

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وتابع قائلا: "بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصرى عام النتائج الأولية تشير إلى أنها ستؤدى إلى نصر انتخابى للإخوان والعناصر الأكثر راديكالية داخل المجتمع المصرى".

وأضاف: "النتائج المبكرة أظهرت اتجاها مقلقا لهيمنة الإسلاميين على البرلمان المصرى، والإسلاميون يستفيدون بالكامل من شبكات متجرة بعمق وتمتد من المساجد إلى المناطق الفقيرة".