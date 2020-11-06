شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: مصر دولة كبيرة ولها القدرة على التعامل مع كل دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، المفكر السياسى، إن لكل ولاية فى الولايات المتحدة الأمريكية لها اختصاصات معينة فى فرز الأصوات الانتخابية، مضيفا أن النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية ستعلن خلال يومين أو ثلاثة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ولها القدرة على التعامل مع كل دول العالم، وتعاملت مع جميع الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين طوال السنوات الماضية.

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وواصل سعيد قائلا: "إن المشهد الحالى فى الولايات المتحدة هو مشهد عجيب ويرجع السبب فى ذلك إلى دونالد ترامب"، مشيرا إلى أنه لا يوجد مثل ترامب فهو شخصية غائبة عن المؤسسية الأمريكية، مضيفا أنه شخصية جامحة جدا وألفاظه قوية.

وتابع سعيد، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أن دونالد ترامب هو شخصية غريبة في خطاباته التي يقولها للشعب الأمريكى، مشيرا إلى أن كل الولايات في أمريكا لها تشريع كامل للانتخابات، مضيفا أن حوالى 102 مليون من الشعب الأمريكى شاركوا في الانتخابات الرئاسية عبر البريد.