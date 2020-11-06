شكرا لقرائتكم خبر عن دندراوى الهوارى عن فرحة الإخوان بتقدم "بايدن": يرتمون فى أحضان كل أعداء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، إن حالة الفرحة العارمة لجماعة الإخوان بتقدم "بايدن" فى الانتخابات الأمريكية، ليس بمستغرب ، مضيفا أنه منذ تأسيس الجماعة وهى ترتمى فى أحضان كل أعداء مصر وأنها بدأت ببريطانيا ومرورا بتركيا وأمريكا.

وأضاف دندراوى الهوارى خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن الخيانة والاستعانة بالخارج للتدخل فى شأن مصر من أجل الاستحواذ على السلطة تسكن جينات الجماعة.

يذكر أن تقرير لموقع "العربى الحديث"، كشف وفقا لمصادره الخاصة من داخل إحدى القنوات الإخوانية، عن صدور مجموعة من التعليمات للتصعيد ضد جمهورية مصر العربية.

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وأضافت المصادر، أن تلك القنوات التى يتم بثها من تركيا، تشهد حالياً تعليمات مكثفة بالتصعيد ضد مصر وقياداتها مع احتمالات فوز بايدن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الساعات القليلة المقبلة، سيكون هناك حالة من التكثيف الإذاعى للبرامج المختلفة بمحتوى يسىء لمصر وقياداتها بشكل عام.



وكثيرا ما استغلت جماعة الإخوان الإرهابية علاقتها الوثيقة مع الحزب الديمقراطى، والتى قد وصلت ذروتها فى إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الذى فتح الباب أمام الجماعة وتمكينها داخل مصر فى الفترة التى تلت 2011، عبر وزيرة خارجيته فى ذلك الحين، والمرشحة الخاسرة لمارثون الانتخابات 2016، هيلارى كلينتون.