شكرا لقرائتكم خبر عن 432 مرشحًا يتنافسون على 31 مقعدًا فرديًا بالقاهرة.. شاهد التفاصيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس 432 مرشحا فردى من بينهم 99 مرشحا حزبى و333 مرشح مستقل في انتخابات مجلس النواب 2020 على 19 دائرة بنطاق محافظة القاهرة.

وأعلنت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حالة الاستنفار الأمني تمهيدًا لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020، بداية من الغد السبت.

وقال مصدر أمنى، أن الخدمات الأمنية بدأت في الانتشار عقب وضع الخطة الأمنية تحت قيادة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة.

وأضاف المصدر، انه تم تركيب بوابات التعقيم الإلكترونية أمام مداخل اللجان حفاظا على حياة المواطنين من تفشي فيروس كورونا.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة انهت استعداداتها الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب، وعقد اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اجتماعًا امنيا مع مديري الادارات بالمحافظة ورؤساء القطاعات لمناقشة خطة تأمين اللجان الانتخابية .

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وشدد مدير الأمن ، على تطبيق سياسة الوزارة فى تأمين سير العملية الانتخابية ، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازم للتيسير على الناخبين، ومنها تجهيز مقاعد متحركة لكبار السن وذوى الإعاقة للتيسير عليهم.

ووضعت الأجهزة الامنية بالقاهرة خطة امنية محكمة لتامين العاصمة ، واعتمدت الخطة الموضوعة على أنشاء غرفة عمليات متابعة الإنتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة ، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للادلاء باصواتهم.

واشتملت الخطة على نشر دوريات أمنية وأطواف بحثية بكافة مناطق العاصمة، بالإضافة لذلك سيتم تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وعناصر التدخل السريع بكلا من دوائر أقسام المحافظة للاستعانة بها عند الحاجة إليها، وتكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط اللجان الإنتخابية ونشر الأقوال الأمنية عالية التسليح في المحاور و الميادين وبمشاركة قوات من الأمن المركزي و العمليات الخاصة مع الربط اللاسلكي مع غرفة العمليات الرئيسية لتحقيق سرعة الإنتقال تحسباً لحدوث أية أحداث طارئة قد تستدعي التدخل.

كما أكد ضرورة توفير الأماكن المناسبة لكبار السن وتوفير الراحة لهم لحين إنتهائهم من الإدلاء بأصواتهم.

واشتملت الخطة على قيام رجال المفرقعات بعمل مسح شامل لجميع مقار اللجان ومحيطها بصفة دورية حتى انتهاء عمليات التصويت وتسليمها لعناصر التأمين المكلفة بحمايتها عقب تعقيمها.