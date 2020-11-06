محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: شاركت وزارة الداخلية في فعاليات اجتماعات الدورة رقم 53 للمجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) . وعلى هامش الفعاليات توجهت المنظمة بالشكر إلى عدد من الدول الأعضاء "من بينها مصر" وذلك على جهودها فى دعم أنشطة المنظمة وتعزيز التعاون الفني بين أعضائها . كما منحت المنظمة شهادة تقدير ووسام المنظمة الشرف بدرجة (ضابط دولى) لممثل وزارة الداخلية المصرية تقديراً للجهود المصرية فى هذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تشارك فى اجتماع المنظمة الدولية للحماية المدنية وتكريم ممثل الوزارة بدرجة ضابط دولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.