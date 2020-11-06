تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة أسوان- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

حلت أجهزة الأمن بمحافظة أسوان، لغز العثور على فتاة جامعية مقتولة بمنطقة مهجورة في مطلع حي الصداقة بمدينة أسوان، والتوصل إلى الجاني قبل مرور 48 ساعة على وقوع الجريمة.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن أسوان، أن الفتاة لم يجري خطفها من أمام الجامعة، وأنها غادرت المنزل بإرادتها وتوجهت إلى الجاني والذي كانت تربطه بها علاقة عاطفة، وسبق وتقدم لخطبتها أكثر من مرة إلا أن أسرتها كانت ترفض في كل مرة.

وكشف المصدر، عن أن مشادة كلامية حدثت بين الجاني والقتيلة حول إتمام الزواج، فاعتدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستعان بأحد اصدقائه "سائق توك توك" وتخلصوا من الجثة بمنطقة مهجورة فى مطلع حي الصداقة.

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وتمكنت أجهزة البحث الجنائى من ضبط القاتل أثناء اختفائه بمحافظة المنيا، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك" بمدينة أسوان، واعترف بارتكاب الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بالعثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا مقتولة وملقاة فى منطقة عشوائية بمطلع حي الصداقة شرق مدينة أسوان.

وتوصلت التحريات أن الجثة للطالبة "خ.م" طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة أسوان.