كورونا في العالم: الإصابات تقترب من 49 مليونا والوفيات 24ر1 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى 48 مليونا و 813 ألفا و 769 حالة حتى الساعة 1333 بالتوقيت العالمي اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتسبب مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس في وفاة مليون و235 ألف و479 شخصا حتى الآن.
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