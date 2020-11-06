كورونا في العالم: الإصابات تقترب من 49 مليونا والوفيات 24ر1 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى 48 مليونا و 813 ألفا و 769 حالة حتى الساعة 1333 بالتوقيت العالمي اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس في وفاة مليون و235 ألف و479 شخصا حتى الآن.