"البوص".. آفة تهدد الزراعات في الوادي الجديد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تشكل تجمعات نبات " البوص" في الحقول والمناطق الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، واحدة من أكثر الآفات الزراعية التي تؤثر سلبًا على المزارعين والمحاصيل.

يقول حسن محمود، مزارع، إن نبات البوص يشكل مشكلة كبيرة، ويجري اقتلاعه من الأرض ولكنه يعاود الظهور مرة أخرى.

أضاف حسن، أنه في بعض الأحيان يجري خلطه ودمجه مع التبن ونبات البرسيم كعلف وغذاء أخضر للماشية في الحقل، بينما يكون عائقًا لأننا نستأجر عمالة خاص لاقتلاعه.

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من جانبه يقول صالح أحمد، من مزارعي الوادي الجديد، أن البوص كان يستخدم لعمل سياج " سور" أو " سقف" حظيرة، وحاليًا نادرًا من يستخدمها المزارع بينما يجري التخلص منها بالاقتلاع وتجميعه خارج الحقول.

من جانبه يؤكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن نبات البوص في الوادي الجديد يشكل مساحات عشوائية متناثرة ومفتتة وهي مساحات قليلة جدًا غير محصورة.

أضاف المرسي، أن دور مديرية الزراعة في مواجهة نبات "البوص" هو دور فني فقط في تقديم الإرشاد والتوصية الفنية الزراعية للفلاح عن طرق التخلص من البوص، بينما يتولى المزارع شراء المبيد الخاص بمكافحة هذا النبات ولا يجري حرقه لأن عملية الحرق تزيد من نشاطه بشكل كبير، وتحدث عملية إثارة له وتنبيه حيوي تجعله يزيد من عملية التكاثر والانتشار.

من جانبه أكد المهندس حاتم عبد الراضي، مدير جهاز شئون البيئة بالوادي الجديد، أن الجهاز بالتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي يحرر محاضر لأي مزارع يحرق المخلفات الزراعية، سواء كان نبات "البوص" أو مخلفات النخيل والتي تسبب في حرائق كبيرة تسبب خسائر مادية هائلة في حالة التخلص منها بالحرق.