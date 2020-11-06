فرنسا / إعتقال رجلٍ معه سكين بجانب مدرسة قرب باريس

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين اليوم، الجمعة 6 نوفمبر 2020، في تغريدة نشرها على "تويتر" إنه تم إعتقال رجل مسلح بسكين، قرب مدرسة في مقاطعة سان دوني بالقرب من باريس.

وحسب الوزير، قام الرجل المذكور بتهديد الآباء الذين جلبوا أطفالهم إلى المدرسة.

وكانت الشرطة الفرنسية قد إعتقلت رجلا أطلق خلال الأيام الأخيرة تهديدات ضد مدرسين في مدرسة ببلدية أتيس مونس بالقرب من باريس.