أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.
وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقةالشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا".
وينتظر أن يلقي ترامب خطابا متلفزا مساء اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن.
واستمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكتابة التغريدات على تويتر ،اليوم الجمعة، مع وصول السباق الرئاسي إلى مرحلة حاسمة اظهرت تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات حاسمة تجعله الأقرب للفوز.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر:" أين بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟"، في تشكيك جديد بعمليات فرز الأصوات داخل الولاية التي كان يتصدرها قبل أن تتحول النتائج لصالح منافسه بايدن لكن بشكل طفيف.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يتعهد بمواصلة معركته القانونية ضد بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.