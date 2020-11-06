الرئيس الأمريكي يتعهد بمواصلة معركته القانونية ضد بايدن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة

الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا".

وينتظر أن يلقي ترامب خطابا متلفزا مساء اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن.

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واستمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكتابة التغريدات على تويتر ،

اليوم الجمعة، مع وصول السباق الرئاسي إلى مرحلة حاسمة اظهرت تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات حاسمة تجعله الأقرب للفوز.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر:" أين بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟"، في تشكيك جديد بعمليات فرز الأصوات داخل الولاية التي كان يتصدرها قبل أن تتحول النتائج لصالح منافسه بايدن لكن بشكل طفيف.