ترامب يسأل عن بطاقات تصويت عسكرية “مفقودة” في ولاية جورجيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 50 دقيقة

غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، متسائلاً عن مصير “بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة” في ولاية جورجيا.

وقال “أين بطاقات الاقتراع العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ما الذي حدث لها؟”.

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وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، اليوم الجمعة، بمواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض “سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا”.

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.