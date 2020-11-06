ترامب يتعهد بمواصلة معركته القانونية ضد بايدن

دونالد ترامب
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، اليوم الجمعة، بمواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.
وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض “سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا”.
بيان ترامب جاء بعدما أفادت وسائل إعلام أميركية أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدم، الجمعة، عليه في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين بينما لا يزال فرز الأصوات مستمراً. وأعلن مركز إديسون للأبحاث، أن بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتا في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات، فيما يتقدم في بنسلفانيا بـ6737 صوتا بعد فرز حوالي 98% من الأصوات.
هذا وينتظر أن يلقي ترامب خطابا متلفزا مساء اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن.
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