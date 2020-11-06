ذكرت صحيفة إماراتية، تحت عنوان " ماذا بعد محادثات غدامس؟ " : " النتائج التي تمخضت عن المحادثات العسكرية التي جمعت أطراف الصراع في مدينة غدامس الليبية، تؤكد جدية المساعي لحلحلة الأوضاع في بلد تمزقه الحروب منذ ما يقرب من تسع سنوات، حيث اتفق الجانبان على الاجتماع مجددا في مدينة سرت خلال هذا الشهر، وتشكيل لجنة فرعية للإشراف على عودة جميع القوات الليبية إلى ثكناتها، تنفيذا لبنود وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر الماضي في جنيف ".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة، ظهرت مصلحة ليبيا في اللقاءات التي عقدتها الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد لضمان إعادة الأمن والاستقرار المفقود، أملا في أن يتم تبني قرار ملزم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الشهر الماضي، والذي سيكون بداية لعملية تتطلب العزيمة والشجاعة والثقة والكثير من العمل " .

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اجتماع مرتقب لأطراف النزاع في ليبيا لبحث آلية وقف إطلاق النار

ذكرت صحيفة إماراتية، تحت عنوان " ماذا بعد محادثات غدامس؟ " : " النتائج التي تمخضت عن المحادثات العسكرية التي جمعت أطراف الصراع في مدينة غدامس الليبية، تؤكد جدية المساعي لحلحلة الأوضاع في بلد تمزقه الحروب منذ ما يقرب من تسع سنوات، حيث اتفق الجانبان على الاجتماع مجددا في مدينة سرت خلال هذا الشهر، وتشكيل لجنة فرعية للإشراف على عودة جميع القوات الليبية إلى ثكناتها، تنفيذا لبنود وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر الماضي في جنيف ".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة، ظهرت مصلحة ليبيا في اللقاءات التي عقدتها الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد لضمان إعادة الأمن والاستقرار المفقود، أملا في أن يتم تبني قرار ملزم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الشهر الماضي، والذي سيكون بداية لعملية تتطلب العزيمة والشجاعة والثقة والكثير من العمل " .

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