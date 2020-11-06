لجنة الطوارٸ بـ”الكاف” تصادق علی البروتوكول الصحي لمباريات تصفيات “كان” الكاميرون

صادقت لجنة الطوارئ بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على الإجراءات المعتمدة لاستئناف مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

القواعد الصادرة عن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، وفقًا لقواعد FIFA للعبة، تتعلق بشكل خاص بشروط إقامة المباريات وعدد التبديلات المصرح بها وشروط تأجيل أو إلغاء المباريات.

وكشف بلاغ للاتحاد الافريقي ان الحالات غير المنصوص عليها في لائحة COVID-19 الخاصة وفي لوائح المسابقات سيتم اعتبارها حالات استثنائية ، والتي ستقررها اللجنة المنظمة للمسابقة.

المباريات واللاعبين

– يجب لعب كل مباراة إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء.

– إذا لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف و / أو مكان المباراة بسبب أي قيود سفر أو قيود أخرى تتعلق بـ COVID-19 ، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 2-0.

– إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين المطلوب ، أي على الأقل أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء) ، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 2-0.

– عدد التبديلات المصرح بها محدد خمسة (5) لاعبين لكل فريق. ستتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة.

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حضور الجماهير

وفقًا لبروتوكولCAF الخاص بـ COVID-19 ، يجب لعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة، بدون حضور الجماهير.

ومع ذلك، يضيف البلاغ، إذا أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير ، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة CAF أولاً.

في حالة وجود حالات استثنائية غير تلك المذكورة أعلاه، سيتم استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.

الهدف من تدابير الطوارئ، يٶكد البلاغ، هو الإشراف على استئناف مسابقات كرة القدم في القارة، من خلال تحديد خطة تركز على اللاعبين والمباريات.

وختم البلاغ “يمكن مراجعة هذه القواعد المحددة وفقًا لتطورات الوضع الصحي في العالم وتحديداً في القارة الافريقية”.