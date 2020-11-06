“ألستوم” الفرنسية تفوز بعقد قيمته 130 مليون يورو لتزويد الدار البيضاء بعربات ترامواي

أعلنت شركة “ألستوم” الفرنسية، المتخصصة في قطاع النقل السككي، عن فوزها بعقد قيمته 130 مليون يورو يهم تزويد الدار البيضاء بعربات ترامواي إضافية.

وذكر بلاغ للشركة أن “ألستوم ظفرت بعقد لدى الدار البيضاء للنقل، الشركة المشرفة على تدبير النقل العمومي بالمدينة، والذي يهم تزويد هذه الأخيرة بـ 66 عربة ترامواي سيتاديس X05 مع إمكانية توفير 22 عربة إضافية موجهة للخطين 3 و4، الذين من المقرر افتتاحها عند متم العام 2023″، موضحا أن قيمة العقد تصل إلى 130 مليون يورو.

وعرف الخطان 1 و2 للدار البيضاء، الموجودان قيد الاستغلال منذ دجنبر 2012 ويناير 2019، ارتفاعا من حيث الإقبال، فأزيد من 220 ألف مسافر يستعملون هذه الشبكة كل يوم. ومن أجل الاستجابة للطلب المتزايد على الحركية، تم تكليف الدار البيضاء للنقل من طرف السلطات العمومية بتمديد الخطوط بنحو 26 كيلومترا واقتناء آليات متحركة جديدة.

وأوضحت “ألستوم” أنه سبق لها توفير 124 سيتاديس x02، وإنجاز الربط الكهربائي والتجهيز بالتشوير للخطين 1 و2.

وستمكن عربات الترامواي الجديدة “سيتاديس” للدار البيضاء (ما مجموع طوله 64 مترا) من نقل ما يصل إلى 630 راكبا لكل واحدة. وتمكن الأرضية المنخفضة والأبواب الجانبية الـ 12 من تسخيل حركية الركاب والولوج للجميع، لاسيما بالنسبة للأشخاص ذوي الحركية المحدودة.

وبناء على طلب الدار البيضاء للنقل، سيتم تجهيز الجيل الجديد من عربات الترامواي بأحدث أنظمة المعلومات المخصصة للركاب. إلى جانب ذلك، ووفقا لمتطلبات الدار البيضاء للنقل، تقترح “ألستوم” تصميما يعكس تاريخ وثقافة العاصمة الاقتصادية للمملكة.

Advertisements

وسيتم تصنيع جزء من عربات “سيتاديس” في برشلونة، كما سيشارك عدد من الموردين الموجودين بالمغرب في إنتاج الأنظمة الفرعية، التي سيتم دمجها أيضا في إسبانيا. من جهة أخرى، سيقوم مصنع “ألستوم” في فاس بتوفير الصناديق الكهربائية وحزم الأسلاك.

وبعد التسليم وقبل الشروع في التشغيل، ستخضع عربات الترامواي لاختبارات ثابتة وأخرى دينامية بموقع الزبون. وسيؤمن فريق “ألستوم” بالمغرب خدمة ما بعد البيع.

ونقل البلاغ عن نور الدين غالمي، رئيس “ألستوم” للنقل-المغرب، قوله “نحن سعداء بالمساهمة من جديد في تنمية وتحديث الشبكة الحضرية المغربية بفضل حلولنا المثبتة في مجال الحركية، التي تستفيد من أحدث الابتكارات التكنولوجية. إننا فخورون جدا بالظفر بهذه الطلبية الجديدة وبالثقة التي توليها الدار البيضاء للنقل لحل سيتاديس ألستوم. هكذا، من خلال أسطول إجمالي يصل تعداده إلى ما لا يقل عن 256 سيتاديس سيتم استغلالها في المغرب، سيتمكن المزيد من الركاب من التنقل في الدار البيضاء بكل راحة”.

يشار إلى أن “ألستوم” حاضرة في المغرب منذ قرن. وقد حققت الشركة التي تستند إلى 500 متعاون، العديد من المشاريع الجوهرية، من بينها توريد 190 عربة ترامواي سيتاديس X02 لمدينتي الرباط (66 ترامواي) والدار البيضاء (124 ترامواي)، و12 قطارا “أفيليا يورودوبليكس” للخط فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، و50 مقطورة “بريما” تمنح أفضل الحلول لخدمات نقل البضائع والمسافرين والنقل المختلط.

وبفضل المصنع الجديد لفاس، بوسع “ألستوم” زيادة إنتاج الكابلات المخصصة للتطبيقات السككية، وكذا الصناديق الكهربائية التي يتم توفيرها لمصانعها الأوروبية، ثم تركيبها في قطارات يتم تصديرها إلى العالم بأسره.