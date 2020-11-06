تحديد موعد الجمع العام التأسيسي لعصبتي الداخلة وادي الذهب ودرعة تافيلالت

حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الجمعة 27 نونبر الجاري كموعد لعقد الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية الداخلة وادي الذهب لكرة القدم، بمدينة الداخلة.

وكشفت جامعة الكرة، في بلاغ لها، أنهم تم تحديد يوم الجمعة4 دجنبر المقبل موعدا لعقد الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية درعة تافيلالت بمدينة الراشيدية.

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