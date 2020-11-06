الهجرة غير الشرعية.. المغرب يحبط حوالي 27 ألف محاولة ويفكك 196 شبكة في 2020

يواصل المغرب جهوده في التصدي للهجرة غير الشرعية، حيث عرفت سنة 2020 تفكيك أكثر من 196 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية، فضلا عن إحباط حوالي 26 ألفا و800 محاولة للهجرة من هذا النوع.

وبحسب تقرير لوزارة الداخلية اطلع عليه “اليوم 24″، أعدته الوزارة في إطار رصد منجزاتها برسم السنة المالية 2020، وتقديم ميزانيتها لسنة 2021، أفضت الاستراتيجية الأمنية المتبعة، من طرف المصالح المعنية بمحاربة شبكات تهجير المهاجرين، منذ بداية سنة 2020، إلى تحقيق نتائج “إيجابية تمثلت في إفشال حوالي 26 ألفا و800 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك أكثر من 196 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية”.

وسجل التقرير بأن السلطات الأمنية ضاعفت مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في إطار محاربة الظاهرة.

وبالنسبة لحماية ضحايا الشبكات الإجرامية وتقديم المساعدة، أكد التقرير أن الحكومة المغربية تقوم في معالجتها لهذه الظاهرة، على تشجيع “الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وذلك بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم”.

وأوضح التقرير ذاته، بأنه خلال السنة الجارية تم تنظيم أزيد من 587 عملية رجوع طوعي للمهاجرين في وضعية غير قانوتية، مبرزا أن هذه العملية تقوم ب”انتشالهم من مافيا الهجرة غير الشرعية، ومن جهة أخرى، تضمن لهم العودة إلى بلدانهم في ظروف آمنة”.