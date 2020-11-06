شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن أستسلم وسأواصل القتال من أجل الأمة الأميركية والان نبدء بالتفاصيل
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.
ومن المتوقع أن يلقي بايدن خطابا مساء اليوم الجمعة في وقت ذروة المشاهدة.
وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".
وقالت حملة ترامب أنها ستواصل العملية القانونية بكل جوانبها لضمان ثقة الأمريكيين في حكومتهم، ولأن الشعب الأمريكي يستحق شفافية كاملة في عملية فرز الأصوات.
وأضافت الحملة خلال مؤتمر صحفي في ميشيغن اليوم، أن هناك خلل في عملية الفرز بالولاية، كما أن هناك 4 ولايات شهدت خروقات تستحق التحقيق.
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