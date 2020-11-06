كشف المتحدث باسم الجبهة العراقية النائب محمد الخالدي، الجمعة، عن ابرز ماتضمنه الاجتماع الذي انتهى قبل قليل في منزل القيادي في الجبهة النائب قاسم الفهداوي.
واضاف الخالدي، "كما ناقش الاجتماع التظاهرات الشعبية وما حصل اليوم في محافظة البصرة، من استشهاد احد المتظاهرين، مع التأكيد على اهمية تلبية المطالب الشعبية المشروعة وتحقيق الاصلاح المنشود"، لافتا الى انه "تم الاتفاق ايضا على المضي في جمع تواقيع 110 نائبا وفقا للقانون لتقديم طلب الى هيئة رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة العراقية تنهي اجتماعها بمنزل الفهداوي وتمضي بجمع تواقيع لسحب الثقة عن الحلبوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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