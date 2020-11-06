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الجبهة العراقية تنهي اجتماعها بمنزل الفهداوي وتمضي بجمع تواقيع لسحب الثقة عن الحلبوسي

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كشف المتحدث باسم الجبهة العراقية النائب محمد الخالدي، الجمعة، عن ابرز ماتضمنه الاجتماع الذي انتهى قبل قليل في منزل القيادي في الجبهة النائب قاسم الفهداوي.
وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، ان "الجبهة ناقشت في اجتماعها الذي عقد في منزل الفهداوي قبل قليل، عددا من الملفات المهمة التي تبنتها الجبهة والمرتبطة في الوضع العام في البلد"، مبينا ان "الملف الاول تضمن مناقشة النظام الداخلي للجبهة وفق رؤية وطنية شاملة، اضافة الى مناقشة الازمة المالية وتأخر رواتب الموظفين ورؤية الجبهة في قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة، اضافة الى مناقشة اليات النهوض بالواقع الاقتصادي والمالي للخروج من الازمة".

واضاف الخالدي، "كما ناقش الاجتماع التظاهرات الشعبية وما حصل اليوم في محافظة البصرة، من استشهاد احد المتظاهرين، مع التأكيد على اهمية تلبية المطالب الشعبية المشروعة وتحقيق الاصلاح المنشود"، لافتا الى انه "تم الاتفاق ايضا على المضي في جمع تواقيع 110 نائبا وفقا للقانون لتقديم طلب الى هيئة رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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