تسليب صاحب محل للصيرفة 32 مليون دينار جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بان صاحب صيرفة تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح جنوبي بغداد..

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين قاموا بتسليب صاحب مكتب للصيرفة مبلغ قدره 32 مليون دينار تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار". واشار المصدر، الى ان "الحادثة وثعت في مدينة الزعفرانية"، مبينا ان "الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة هوية الجناة وملاحقتهم".

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