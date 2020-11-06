شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى يكشف عشم الإخوان فى عودة مشروع الإسلام السياسى حال فوز بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أبو الفضل الإسناوى، الخبير السياسى، إن عشم جماعة الإخوان الإرهابية فى عودة مشروع الإسلام السياسى حال فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن يعود إلى استرجاع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لصورة الجماعة عند الحزب الديمقراطى أثناء إدارة أوباما، والتى صاحبها إعادة تصفيف الجماعة داخل مؤسسات الحكم فى دولتى تونس والمغرب.

وأضاف أبو الفضل الإسناوى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تدرك أن عقارب الساعة دارت منذ ذلك التاريخ والسياق الإقليمى والدولى وأن مكانة مصر فى النظام العالمى تغيرت منذ عام 2014، متابعا: "وعليه لابد أن تعرف الجماعة الإرهابية أنها لن تحقق أغراضها حتى فى ظل إدارة بايدن، وإذا كانت الجماعة تعتمد على علاقتها القديمة بالحزب الديمقراطى الأمريكى، ووجود أعضاء من التنظيم الدولى كانوا مقربين من أوباما والآن هم أيضا مقربين من بايدن وجزءا من حملته الرئيسية، فإن هذه العلاقة لن تغير من الواقع، حتى وإن حاولت الضغط على بايدن من أجل التحرك لمصلحتهم".

وأشار أبو الفضل الإسناوى، إلى أن هناك أشخاصا من أعضاء التنظيم الدولى مقربين لبايدن مثل هوما عابدين ابنة أحد كبار أعضاء التنظيم الدولي، و التى من المحتمل أن تترشح لوزارة الخارجية، موضحا أن هذه السيدة تحمل عداء لمصر، كما أنها تعتقد كثيرا بأفكار سيد قطب، حيث أعدت دكتوراه عن الحجاب معتمدة على كتاب وحيد له، كما يبدو من الشخصيات التى سيكون لها تأثير على موقع بايدن من الإخوان، هو محمد الإبيارى، وهو من أصل مصري، مقرب لبايدن ومن دائرته الضيقة، وكان أحد أعضاء مجلس الأمن القومى الأمريكى، كما أنه كان شاهد وحاصر على مقتل أسامة بن لادن مع أوباما ليرسل صورة أن جماعة الإخوان اختلفوا عن القاعدة.