التوزيع الجغرافي للإصابات الـ5398 بكورونا.. 70% منها في ثلاث جهات

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ5398 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 2119 حالة، من بينها 1601 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 916 حالة جديدة، منها 264 حالة بالصخيرات تمارة.

وبجهة الشرق، سجلت 740 حالة، منها 366 حالة بوجدة.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 432 حالة، منها 281 حالة بأكادير.

وبجهة الشمال، سجلت 3360 حالة، منها 104 حالة بتطوان.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 292 حالة، منها 201 بمراكش.

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وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 175 حالة، ثم 119 بجهة فاس مكناس، ثم 101 حالة بدرعة تافلالات، ثم 61 بكلميم واد نون، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 46 حالة، ثم 37 بجهة الداخلة وادي الذهب؟

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3739 حالة شفاء، و68 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 246349 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 678,4 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14,9 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 200954 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4127 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.