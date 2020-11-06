شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 234 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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