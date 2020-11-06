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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 234 ألفا

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و581770 حالة بزيادة 117988 عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 234264 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1135 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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