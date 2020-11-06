شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. شرط جديد لدخول ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الألمانية أنه يتوجب على أي شخص قادم من إحدى المناطق المصنفة كمنطقة خطيرة فيما يختص بعدوى كورونا أن يسجل اسمه عبر الإنترنت بدءا من يوم الأحد المقبل قبل دخوله ألمانيا.

وأعلنت وزارتا الصحة والداخلية الألمانيتان اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص صفحة إلكترونية لهذا الغرض ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم. وتحل هذه الصفحة محل بطاقات الخروج التي يتم توزيعها وتسليمها داخل الطائرات.

ويتم إرسال البيانات إلى السلطات الصحية في المكان المقصود بالزيارة، حتى يتسنى لها مراجعة التزام الأشخاص الذين يقضون فترة الحجر الصحي من عدمه.

واتفقت كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على أن يمضي القادمون من أماكن الخطر في الخارج دون أن يقدموا سببا مقنعا للسفر عشرة أيام في الحجر الصحي، باستثناء الرحلات الضرورية والمضطرين إلى السفر.

ويمكن للقادمين وفق هذه الترتيبات أن يجروا اختبار فحص الإصابة بكورونا بعد خمسة أيام على أقل تقدير - وإنهاء الحجر الصحي قبل موعده في حال ثبت بالفحص أن النتيجة سلبية، غير أن تنفيذ ذلك يبقى شأن الولايات.