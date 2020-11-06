شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ترامب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة والان نبدء بالتفاصيل
وقال لاري كودلو لشبكة سي إن بي سي التليفزيونية الأمريكية اليوم الجمعة : "أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة"، بعد أن سئل عما إذا كان ضروريا حدوث انتقال سلمي للسلطة كي تظل الأسواق هادئة.
وقال إن "هذه هي الديمقراطية الأكبر في العالم، ونحن ملتزمون بحكم القانون وكذلك سيكون هذا الرئيس".
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