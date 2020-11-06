شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 35 مخالفة لنظام العمل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الاسبوع "35" مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية من خلال تنفيذها 104 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في محافظات المزاحمية والقويعية والرويضة والرين والدوادمي ومركزي مرات والسيح . كما أسفرت الجولات التفتيشية التي روعي فيها التركيز على كافة الأنشطة المستهدفة بالتوطين عن توجيه "21" انذاراً للمنشآت المخالفة مع جدولة زيارتها من جديد وذلك ضمن الحملات المستمرة التي ينفذها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لمتابعة التزام أصحاب المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، وحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف الأخرى المستفيدة منه.

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