شكرا لقرائتكم خبر عن 37.8 ألف.. إيطاليا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة أنها سجلت 37809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقابل 34505 في اليوم السابق، وذلك في أكبر حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.

وأفادت الوزارة أيضا بتسجيل 446 وفاة مقابل 445 في اليوم السابق.

وإجمالا، سجلت إيطاليا 40638 وفاة و862681 حالة إصابة منذ ظهور الجائحة.