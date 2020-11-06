بايدن يتقدم على ترامب في ولاية جورجيا وسط ترقب النتائج

يتصدر المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن سباق الانتخابات الأمريكية في ولاية جورجيا، وهي واحدة من الولايات الأخيرة التي لم تحسم بعد في الانتخابات، فيما تبقى أصوات قليلة قيد الفرز.

ومن شأن فوز بايدن في جورجيا، وهو غير مؤكد بالنظر إلى أن الهامش أقل من 1000 صوت، وفقا لتقارير إعلامية، أن يمنحه أصوات المجمع الانتخابي الحاسمة البالغة 16 في الولاية. ويحتاج المرشح إلى 270 صوتاً انتخابياً على الأقل للفوز بالانتخابات.

ويضمن فوز بايدن بجورجيا، والديمقراطيين في ولاية أريزونا، الأصوات الـ270 في المجمع الانتخابي التي يحتاجها نائب رئيس أمريكا السابق لدخول البيت الأبيض.

وفرز الأصوات في مراحله النهائية بالولايات الرئيسية المتبقية، مع تزايد الضغط على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي تبقى لديه مسارات أقل للفوز.

ويشير مسؤولو الانتخابات إلى أن الموظفين يعملون بدأب في عدة ولايات لفرز جميع الأصوات، وأوضحوا أن الاقتراع عبر البريد أضاف بعض الوقت إلى عملية الفرز.

ولم تعلن ولايتا بنسلفانيا ونيفادا بعد فوز أي من المرشحين، برغم تحقيق بايدن نتائج جيدة فيهما.

