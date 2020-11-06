القبض على 100 شخص في مظاهرات ضد الإغلاق في لندن



ألقت الشرطة البريطانية القبض على أكثر من مئة شخص في مظاهرة مناهضة للإغلاق بوسط العاصمة لندن لانتهاك القيود المفروضة على المستوى الوطني، بينما تظاهر طلاب عالقون في مقر إقامتهم في مانشستر.

وقالت قائدة شرطة لندن جين كونورز في بيان في وقت متأخر أمس الخميس: "لا يمكن أن يكون هناك عذر للأشخاص أن يخرقوا على نحو خطير القواعد المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا أكثر".

وخرج المتظاهرون إلى شوارع العاصمة البريطانية أمس الخميس، مرددين "الحرية".

وذكرت وكالة أنباء طبرس أسوسيشن" اليوم الجمعة أن المزيد من التظاهرات شوهدت في مانشستر من الطلاب الغاضبين من كونهم محبوسين في أماكن إقامتهم.

وقام الطلاب مساء أمس الخميس بإزالة السياج حول قاعات مساكنهم بحرم جامعة مانشستر كـ "إجراء احترازي" من أجل "منع مزج الأقسام". ولم يتم تفسير الإجراء للطلاب حتى تم نصب السياج.

وتردد أن الجامعة أصدرت اعتذارا وقالت إن السياج سوف يزال اليوم الجمعة.

وجرى فرض إغلاق جزئي في إنجلترا أمس الخميس، ما يعني أنه لن يتم السماح للأشخاص بمغادرة منازلهم لأربعة أسابيع، إلا لأسباب فعالة مثل العمل أو الذهاب للطبيب.



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