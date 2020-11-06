وزير الرياضة المصري: عودة النشاط سبب تأهل ثلاثة فرق مصرية للنهائيات الأفريقية



أبدى وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي سعادته بوصول ثلاثة فرق مصرية إلى الدور النهائي ببطولتي أفريقيا للأندية.

وقال أشرف صبحي على هامش مشاركته في ماراثون الدراجات الهوائية اليوم الجمعة إن الأيام أثبتت صحة ورؤية الدولة المصرية في عودة مسابقة الدوري المحلي والتي نتج عنها رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الفرق المصرية وهو ما ظهر خلال اللقاءات الأفريقية للأهلي والزمالك وبيراميدز، وفي سابقة فريدة من نوعها، وصلت ثلاثة فرق مصرية إلى النهائي في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وطالب وزير الرياضة الجماهير المصرية بالتحلي بالروح الرياضية خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال بين الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، مشدداً على أهمية شعورهم بالفخر والاعتزاز بريادة مصر للقارة الأفريقية رياضياً.

كذلك أكد وزير الشباب والرياضة، في تصريحات نشرتها الوزارة بموقعها على الإنترنت، على متابعة استعدادات المنتخب المصري الأول لمواجهة توجو ذهاباً وإياباً يومي 14 و17 تشرين ثان/نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وشارك أشرف صبحي اليوم مع 500 شاب من شباب مدينة الشروق والمدن المجاورة بالعاصمة القاهرة، في ماراثون الدراجات الهوائية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار "الرياضة حق للجميع ".



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