الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي للأسبوع الـ11 على التوالي

استمر تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، لتسجل أكبر انخفاض لها في الأسواق اليوم الجمعة، للأسبوع الـ11 على التوالي، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وانخفضت الليرة بنسبة 6.1%، ليتراجع التداول بها بنسبة 3.1% لتصل إلى 5291.8 ليرة لكل دولار حتى الساعة الثانية وست دقائق مساء في اسطنبول.

ويرى البعض أن فوزاً محتملاً للمرشح الديمقراطي، جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية من شأنه أن يزيد من فرص فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب شراء نظام صاروخي روسي.

والتأثير السلبي المتوقع لفوز بايدن ربما يبقى محدوداً، إذا حقق الجمهوريون أغلبية في مجلس الشيوخ.

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ووفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد تراجعت الليرة بـ3.1 % إلى 5029.8 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و18 دقيقة صباح الأربعاء الماضي بتوقيت اسطنبول، وهي الخسارة التاسعة في عشرة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن فوز ترامب، الذي يعارض قيام الكونجرس بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية، سيعزز الليرة.

أما المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيتخذ موقفاً صارماً ضد الحكومة التركية، وربما يتخذ موقفا أكثر صرامة بالمقارنة بترامب.